Göğüs pası

Kadınların korkulu rüyası meme kanseri, büyük bir hızla arttı. Öyle ki dünyaca ünlü yıldızlar, bu hastalıktan korunmak için önemli tedbirler aldı. Bu isimlerin başında ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie vardı. Tahlillerde Jolie'de meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskini artıran BRCA1 geninin olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güzel oyuncu bıçak altına yattı. İki göğsünü ve yumurtalıklarını aldırdı. Onun yolundan gidenler arasında 56 yaşındaki ABD'li şarkıcı Sheryl Crow da vardı.
ÖRNEK OLDU...
İki ünlü ismin doktoru ABD'li cerrah Kristi Funk, göğüs kanserinden korunmanın mümkün olduğunu açıkladı. Jolie'nin ameliyatının binlerce kadına örnek olduğunu vurguladı. Ameliyat ile binlerce kadının göğüslerini aldırdığını açıkladı. Ailesinde bu hastalık olanların tedbir alması gerektiğini vurguladı.
SARIMSAK YİYİN
DR. Kristi Funk, kadınların kanserden korunmak için nasıl beslenmesi gerektiğini de açıkladı. Şu besinleri sıraladı: Yapraklı yeşillikler, brokoli ve karnabahar, karpuz, elma, domates, mantar, sarımsak, pırasa, zerdeçal, kakao...
ÖRNEK OLDU...
İki ünlü ismin doktoru ABD'li cerrah Kristi Funk, göğüs kanserinden korunmanın mümkün olduğunu açıkladı. Jolie'nin ameliyatının binlerce kadına örnek olduğunu vurguladı. Ameliyat ile binlerce kadının göğüslerini aldırdığını açıkladı. Ailesinde bu hastalık olanların tedbir alması gerektiğini vurguladı.
SARIMSAK YİYİN
DR. Kristi Funk, kadınların kanserden korunmak için nasıl beslenmesi gerektiğini de açıkladı. Şu besinleri sıraladı: Yapraklı yeşillikler, brokoli ve karnabahar, karpuz, elma, domates, mantar, sarımsak, pırasa, zerdeçal, kakao...
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