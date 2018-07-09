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Göğüs pası

Hollyood yıldızı , den korunmak için göğüslerini aldırdı. Binlerce kadının meme kanseri ile mücadelesine katkı sağladı. Hastalık geni taşıyan kadınlar, oyuncu gibi ‘ameliyat masasına’ yattı...

Göğüs pası
Kadınların korkulu rüyası meme i, büyük bir hızla arttı. Öyle ki dünyaca ünlü yıldızlar, bu hastalıktan korunmak için önemli tedbirler aldı. Bu isimlerin başında ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie vardı. Tahlillerde Jolie'de meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskini artıran BRCA1 geninin olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güzel oyuncu bıçak altına yattı. İki göğsünü ve yumurtalıklarını aldırdı. Onun yolundan gidenler arasında 56 yaşındaki 'li şarkıcı Sheryl Crow da vardı.

ÖRNEK OLDU...
İki ünlü ismin doktoru ABD'li cerrah Kristi Funk, göğüs kanserinden korunmanın mümkün olduğunu açıkladı. Jolie'nin ameliyatının binlerce kadına örnek olduğunu vurguladı. Ameliyat ile binlerce kadının göğüslerini aldırdığını açıkladı. Ailesinde bu hastalık olanların tedbir alması gerektiğini vurguladı.


SARIMSAK YİYİN
DR. Kristi Funk, kadınların kanserden korunmak için nasıl beslenmesi gerektiğini de açıkladı. Şu besinleri sıraladı: Yapraklı yeşillikler, brokoli ve karnabahar, karpuz, elma, domates, mantar, sarımsak, pırasa, zerdeçal, kakao...
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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