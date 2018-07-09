Cesur Elizabeth söz dinlemiyor (Hollywood dedikoduları)

Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak adından söz ettiren Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını sürdürdü. 53 yaşındaki oyuncu, instagramda yine bikinili bir pozunu yayınladı. Yıllara meydan okuyan Hurley, bu paylaşımıyla Uluslararası Bikini Günü'nü kutladı.
BALAYI YERİNE HASTANEYE
Ülkemizde de yayınlanan 'The Big Bang Theory' dizisiyle tanınan Kaley Cuoco, iki yıldır birlikte olduğu Karl Cook ile 30 Haziran'da evlendi. Ancak düğünün ardından omzundan ameliyat olan güzel oyuncu, balayı planları ertelemek zorunda kaldı.
COŞKU ORA'DA
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, Macaristan'da düzenlenen Balaton Müzik Festivali'nde sahne aldı. Güzel şarkıcı, seyircilerin ilgisi karşısında etkilenirken "Bu kadar coşkulu olduğunuza inanamıyorum! Yeniden geleceğim" dedi.
BALAYI YERİNE HASTANEYE
Ülkemizde de yayınlanan 'The Big Bang Theory' dizisiyle tanınan Kaley Cuoco, iki yıldır birlikte olduğu Karl Cook ile 30 Haziran'da evlendi. Ancak düğünün ardından omzundan ameliyat olan güzel oyuncu, balayı planları ertelemek zorunda kaldı.
COŞKU ORA'DA
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, Macaristan'da düzenlenen Balaton Müzik Festivali'nde sahne aldı. Güzel şarkıcı, seyircilerin ilgisi karşısında etkilenirken "Bu kadar coşkulu olduğunuza inanamıyorum! Yeniden geleceğim" dedi.
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