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Buruk sevinç

, yardım için Sudan’a gitti. Ancak kedisi kaybolunca mutluluğu yarım kaldı

Buruk sevinç
Oyuncu kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla 'daki yoksul ailelere yardım eli uzatmaya Sudan'da devam etti. Açlıkla mücadele eden Sudan'daki ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıp evlerini yenileyen ünlü oyuncu, 4 'umut köyü' daha kurmak için kolları sıvadı. Afrika'dayken ameliyat olması için veterinere bıraktığı kedisinin kaybolduğunu öğrenen Özçelik, dan yardım çağrısında bulundu.


Özçelik, kaybolan kedisi Orço'nun bulunması için sosyal medyadan yardım istedi. Sudan'da bulunan ünlü oyuncu çok üzgün olduğunu belirtti.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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