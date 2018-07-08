Şener’e şok!

İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia ederek sosyetik yogacıya ikinci kadın davası açan Demet Şener'e kötü haber… Ünlü sunucu, aldatıldığını öne sürerek Kutluay'la 11 yıllık evliliğini bitirmiş ve Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Yargıtay'dan şok bir karar çıktı. Karara göre aldatılan eşler, artık dava açarak eşinin sevgilisinden tazminat talep edemeyecek. İki çocuğuna rağmen Kutluay'dan boşanan Şener'in bu durumda evliliğine mal olmakla suçladığı Edvina Spoza'ya açtığı davada seyir Sponza'nın lehine döndü.
EBRU DAVALI, DEMET DAVACI
Yargıtay kararı, Şener'i kara kara düşündürürken; Ebru Şallı'yı ise sevindirdi. Uğur Akkuş'la geçtiğimiz yaz Bodrum'daki teknede objektife yakalan Şallı'nın o dönem evli olan işadamıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2 çocuğunun annesi Gonca Derin ile 10 yıllık evliliği geçtiğimiz ay son bulan Akkuş, boşanır boşanmaz da Şallı'yla nişanlandı. Ancak aldatıldığını iddia eden eş Gonca Derin, ihanetin ortaya çıktığı dönemde kılıçları çekip ünlü sunucuya ikinci kadın davası açmak için kolları sıvamıştı. Yargıtay kararı ile gülen taraf Ebru Şallı oldu.
Kutluay'dan boşanmasına rağmen Edvina Sponza'yla davası süren Şener'in bu kara haber sonrası nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
Uğur Akkuş'un Gonca Derin'le evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Ebru Şallı, büyük tepki çekmişti.
EBRU DAVALI, DEMET DAVACI
Yargıtay kararı, Şener'i kara kara düşündürürken; Ebru Şallı'yı ise sevindirdi. Uğur Akkuş'la geçtiğimiz yaz Bodrum'daki teknede objektife yakalan Şallı'nın o dönem evli olan işadamıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2 çocuğunun annesi Gonca Derin ile 10 yıllık evliliği geçtiğimiz ay son bulan Akkuş, boşanır boşanmaz da Şallı'yla nişanlandı. Ancak aldatıldığını iddia eden eş Gonca Derin, ihanetin ortaya çıktığı dönemde kılıçları çekip ünlü sunucuya ikinci kadın davası açmak için kolları sıvamıştı. Yargıtay kararı ile gülen taraf Ebru Şallı oldu.
Kutluay'dan boşanmasına rağmen Edvina Sponza'yla davası süren Şener'in bu kara haber sonrası nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
Uğur Akkuş'un Gonca Derin'le evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Ebru Şallı, büyük tepki çekmişti.
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