İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil'in, evlilik hazırlığı yaptığı Amine Gülşe için İstanbul'dan ev aldığı konuşuluyor. Hayatlarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak Londra'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde ise futbolcunun Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı, değeri yaklaşık 15 milyon TL olan villada kalacak.

Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği öğrenildi. Çift, böylece Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak. İkili, evlendikten sonra ise Özil'in Londra'da değeri 50 milyon TL olan evinde yaşayacak.