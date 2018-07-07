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'den Amine Gülşe'ye 15 milyonluk düğün hediyesi

’in, sevgilisi Amine Gülşe için ’dan 15 milyon ’ye ev aldığı iddia edildi. Oyuncu, evlendikten sonra seti olduğu dönemlerde, futbolcunun hediye ettiği evde kalacak.

15 milyon TL’lik düğün hediyesi

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen 'in, evlilik hazırlığı yaptığı Amine Gülşe için 'dan ev aldığı konuşuluyor. Hayaarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak 'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde ise futbolcunun Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı, değeri yaklaşık 15 milyon TL olan villada kalacak.

Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği öğrenildi. Çift, böylece , ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak. İkili, evlendikten sonra ise Özil'in Londra'da değeri 50 milyon TL olan evinde yaşayacak.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 19:56
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