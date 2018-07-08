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Kıvanç’ı unuttu!

Kıvanç’ı unuttu!
Güzel stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, tatil için Phuket'e gitti; eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u unuttu. Tayland'ın gözde adasına giden Dizer, önceki gün kardeşi Buket Dizer ile manzaraya karşı poz verdi. Dizer, bu kareyi "En sevdiğim yanımda" notuyla paylaştı. Bunu gören takipçileri de "Senin en sevdiğin Kıvanç olmalı" diye tatlı sert tepki gösterdi.

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