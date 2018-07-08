38 milyon dolarla geçen yılın en çok kazanan DJ'leri listesinde üçüncü sırada yer alan The Chainsmokers'ı kimse tutamıyor. Dört yıl önce kimsenin tanımadığı ikili artık dünyayı turlayıp milyonları peşinden koşturan DJ ikilisi, 3 Ağustos'ta İstanbul'da Charm Music ve Epifoni etkinliği Play kapsamında sahneye çıkacak.. Andrew Taggart ve Alex Pall artık çok zengin. Pall, "4 yıl nce su alacak paramız yoktu. Bugün ise çok zenginiz. Şansınızı iyi kullanın" diyor.
Fakirlikten zenginliğe
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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