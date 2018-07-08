Bodrum asığı

2007'de kurduğu Roma çıkışlı el işçiliği üzerine kurulu markasıyla Louvre Müzesi'nde yer alan genç aksesuar tasarımcısı unvanına sahip olan Delfina Delettrez Fendi, ailenin dördüncü kuşak üyesi. Soyadının gücünü asla kullanmak istemediğini yeni tanıştığı kişiye, "Delfina Delettrez" dediğini anlatan Fendi, Bodrum'a hayran kaldı.
Geçtiğimiz Cuma günü Bodrum'a gelen Delfina Delettrez Fendi, kendisini Bodrum'a davet eden İstanbul 74'ün kurucusu Demet Müftüoğlu Eşeli'ye de teşekkür etti. Geçen yıl Forbes'ın "30 Under 30" listesine de giren Fendi, "Geleneksel İtalyan el işçiliği ile modern materyelleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Taşları kendi güzelliğine bırakıyorum. Bu sayede de mücevher illüzyonu ortaya çıkıyor. Bodrum davetini alınca hiş düşünmeden kabul ettim. Çünkü burası çok özel bir yer. Yaratıcılığınız ortaya çıkıyor, daha mutlu oluyorsunuz" dedi. İstanbul'a da birçok kez gelen Delfina Delettrez Fendi, Türkiye'ye de övgüler yağdırdı.
Brezilyalı ünlü top model Gisele Bündchen de, Fendi markasını podyumda başarıyla taşıyan bir güzeldi. Delfina Delettrez Fendi de, Gisele'in özel biri olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz Cuma günü Bodrum'a gelen Delfina Delettrez Fendi, kendisini Bodrum'a davet eden İstanbul 74'ün kurucusu Demet Müftüoğlu Eşeli'ye de teşekkür etti. Geçen yıl Forbes'ın "30 Under 30" listesine de giren Fendi, "Geleneksel İtalyan el işçiliği ile modern materyelleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Taşları kendi güzelliğine bırakıyorum. Bu sayede de mücevher illüzyonu ortaya çıkıyor. Bodrum davetini alınca hiş düşünmeden kabul ettim. Çünkü burası çok özel bir yer. Yaratıcılığınız ortaya çıkıyor, daha mutlu oluyorsunuz" dedi. İstanbul'a da birçok kez gelen Delfina Delettrez Fendi, Türkiye'ye de övgüler yağdırdı.
Brezilyalı ünlü top model Gisele Bündchen de, Fendi markasını podyumda başarıyla taşıyan bir güzeldi. Delfina Delettrez Fendi de, Gisele'in özel biri olduğunu söyledi.
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