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Çıt çıt Özge

Çıt çıt Özge
Fiziğiyle büyüleyen Özge Ulusoy'dan ilginç itiraf… Önceki gün Datça'daki Uslu Otel'e giden manken, "Formumu çekirdek yiyerek koruyorum" dedi. Düzenli spor yapan 35 yaşındaki Ulusoy'un bu sözleri "Özge, kendisine rakip çıkmasını istemediği için böyle söylüyor herhalde?" diye espri yaptırdı.

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