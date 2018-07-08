Çıt çıt Özge

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büyüleyen Özge Ulusoy'dan
ilginç
itiraf… Önceki
gün Datça'daki Uslu Otel'e
giden manken, "Formumu çekirdek yiyerek koruyorum"
dedi. Düzenli
spor yapan
35 yaşındaki Ulusoy'un
bu sözleri "Özge, kendisine rakip çıkmasını istemediği için böyle söylüyor herhalde?"
diye espri yaptırdı.
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