Yıllar geçiyor JLo gençleşiyor

ünlü yıldız8 yılda hiç yaşlanmadı.Güzel oyuncu güzelliğinin ve fitgörünümünün sırrınıdiyerek açıkladı. İki çocukannesi olan 48 yaşındaki Lopez, heryıl yapılan diyetlerin de büyük sağlıksorunlarına neden olduğunu iddia etti.(2010)(2018)