Yıllar geçiyor JLo gençleşiyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 8 yılda hiç yaşlanmadı. Güzel oyuncu güzelliğinin ve fit görünümünün sırrını "Kendime yemek yemeği yasaklamıyorum ama kendime sağlıklı bir yaşam stilinin ne kadar önemli olduğunu öğrettim" diyerek açıkladı. İki çocuk annesi olan 48 yaşındaki Lopez, her yıl yapılan diyetlerin de büyük sağlık sorunlarına neden olduğunu iddia etti.
(2010)
(2018)
Lopez, gelecek yıl nasıl genç kaldığıyla ilgili bir kitap çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.
(2010)
(2018)
Lopez, gelecek yıl nasıl genç kaldığıyla ilgili bir kitap çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.
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