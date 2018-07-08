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Beach çapkını

Beach çapkını
Geçtığimiz yıl Derya Çavuşoğlu ile 4 yıllık evliliğini bitiren Bekir Aksoy, çapkınlıkta gaza bastı. 49 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bodrum'daki Maçakızı'nda esmer bir güzelleydi.

Gün boyu güneşlenen ikili, akşam da Sess adlı mekanda eğlendi. Sabahın ilk ışıklarına dek sarmaş dolaş dans eden çiftin mekanda samimiyeti bir hayli ilerlettiği de konuşulanlar arasında…

DOĞAN SAVAŞ
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