İki yıl önce Bali'ye taşınan Bennu Gerede, geçtiğimiz gün ülkemize döndü. Sosyetik fotoğrafçı, Türkiye'ye döner dönmez Sedef Adası'ndaki villasını aylık 15 bin liraya tatilcilere kiralamaya karar verdi. Gerede, kiralık villayı da instagram'da duyurdu.
Bennu’dan kiralık
Etiketler: Bennu Gerede , Türkiye
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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