Gergin Burak!

Kendi gibi oyuncu Büşra Develi'yle 3 yıllık aşkı geçtiğimiz ay son bulan Burak Deniz, önceki gün Cihangir'deydi. Motosiklet üzerinde telefonla konuşan oyuncu, görüntülendiğini fark edince gerildi.
Deniz, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla buluşması hatırlatılıp "Barıştınız mı?" diye sorulunca sinirlendi. "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyen ünlü oyuncu gaza basıp uzaklaştı.
Aydın HAMZA
Deniz, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla buluşması hatırlatılıp "Barıştınız mı?" diye sorulunca sinirlendi. "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyen ünlü oyuncu gaza basıp uzaklaştı.
Aydın HAMZA
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