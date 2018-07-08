53’lük Sertab uçtu

POP müziğin başarılı ismi Sertab Erener, önceki akşamki konseriyle Harbiye Açıkhava'yı salladı. BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nde sahne alan 53 yaşındaki popçu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Yerinde durmayan sanatçı, konserde 37 şarkı seslendirerek sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Dans şovlarıyla da ağızları açıkta bırakan popçu, gece boyunca 10 farklı kostüm giydi. Şarkılarını söylerken havalara uçan Erener, muhteşem performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.
Yerinde durmayan sanatçı, konserde 37 şarkı seslendirerek sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Dans şovlarıyla da ağızları açıkta bırakan popçu, gece boyunca 10 farklı kostüm giydi. Şarkılarını söylerken havalara uçan Erener, muhteşem performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.
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