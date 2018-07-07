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Ünlü çiftle ilgili bomba iddia... Beren Saat ve ayrılıyor mu?

Güzel oyuncu Beren Saat ve eşi 'nun ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ileri sürüldü.

Ünlü çiftle ilgili bomba iddia! Ayrılıyorlar mı?

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, 4 yıl önce 'ın kumsal kasabası Malibu'da evlenen ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri öne sürüldü.

İddialara göre Beren Saat, 5 gün önce evi terk edip eşyalarını taşıdı.

İDDİALARI YALANLADI
Çifte çok yakın bir isim ayrılık iddialarını yalanlayarak "Kenan ve Beren üç gün önce Bebek Festivali'ne birlikte katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok. Mutlular" dedi.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜN
Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve 30 Temmuz 2014 yılında dillere bir ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 17:53
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