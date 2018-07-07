Hollywood dedikoduları

BANKDOLAP!
19 Mayıs'ta Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle'ın kraliyet gelini olduktan sonra değiştirdiği giyim tarzının maliyeti 1 milyon doları buldu. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, "Sussex Düşesi'nin özel gardolabı olmalıydı ve oldu" dedi. Nicholl, Markle'ın Stella McCartney imzalı resepsiyon elbisesinin 157 bin dolar olduğunu söyledi.
ELIE SAAB YİNE ESTİ
Elie Saab Sonbahar- Kış 2018 Couture Koleksiyonu ile yine Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu. Koleksiyon muhteşem detaylarıyla göz kamaştırırken, en çok siparişi alan modacı da Elie Saab oldu. Moda yazarları, "Elie Saab her zaman özel bir tasarımcı" yorumunu yaptı.
BODRUM'A HAYRAN OLDU
Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör Dylan McDermott ve nişanlısı ünlü model Maggie Q, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yapmıştı. Sosyal medya hesabından "Bodrum harikaydı, eşsizdi" mesajını paylaşan Dylan McDermott, ilk fırsatta tekrar Bodrum'a gelmek istediğini belirtti.
Kate ve Diane Blackbird'de
Kate Winslet ve Diane Keaton, "Blackbird" filminde bir araya geliyor. Oscar, BAFTA, SAG, Emmy ve Altın Küre sahibi, 42 yaşındaki güzel oyuncu Winslet, 48 yıllık sinema hayatına 67 proje ve 1 Oscar da dahil olmak üzere 32 ödül sığdıran Diane Keaton ile anne-kızı canlandıracak.
19 Mayıs'ta Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle'ın kraliyet gelini olduktan sonra değiştirdiği giyim tarzının maliyeti 1 milyon doları buldu. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, "Sussex Düşesi'nin özel gardolabı olmalıydı ve oldu" dedi. Nicholl, Markle'ın Stella McCartney imzalı resepsiyon elbisesinin 157 bin dolar olduğunu söyledi.
ELIE SAAB YİNE ESTİ
Elie Saab Sonbahar- Kış 2018 Couture Koleksiyonu ile yine Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu. Koleksiyon muhteşem detaylarıyla göz kamaştırırken, en çok siparişi alan modacı da Elie Saab oldu. Moda yazarları, "Elie Saab her zaman özel bir tasarımcı" yorumunu yaptı.
BODRUM'A HAYRAN OLDU
Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör Dylan McDermott ve nişanlısı ünlü model Maggie Q, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yapmıştı. Sosyal medya hesabından "Bodrum harikaydı, eşsizdi" mesajını paylaşan Dylan McDermott, ilk fırsatta tekrar Bodrum'a gelmek istediğini belirtti.
Kate ve Diane Blackbird'de
Kate Winslet ve Diane Keaton, "Blackbird" filminde bir araya geliyor. Oscar, BAFTA, SAG, Emmy ve Altın Küre sahibi, 42 yaşındaki güzel oyuncu Winslet, 48 yıllık sinema hayatına 67 proje ve 1 Oscar da dahil olmak üzere 32 ödül sığdıran Diane Keaton ile anne-kızı canlandıracak.
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