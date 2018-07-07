Taş devri!

PIrlanta tutkusuyla bilinen Süreyya Yalçın, işi iyice abarttı. Bugüne kadar kahve içtiği karton bardaktan evinin merdivenlerine, güneş gözlüğünden el ve ayak tırnaklarına kadar her şeyi Swarovski taşlarla kaplayan ikoncan, gösterişli tarzını plaja da taşıdı. Önceki gün eşi Ozan Baran'la Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel'in iskelesinde objektiflere yansıyan Yalçın'ı görenler gözlerine inanamadı. Şaşaalı tarzıyla adından söz ettiren Yalçın, bu kez Swarovski taşlarla kaplı deniz kıyafetiyle Bodrum'u salladı.
PIRLANTACAN'IN HAKKINI VERDI
Ünlü ikoncanın bu hali "Bakalım Süreyya, bir dahaki sefere neyi Swarovski taşlarla süsleyecek?" sorusunu akıllara getirdi. Plaj kıyafetinin altına şeffaf topuklu botlar giyerek iddiasına iddia katan Yalçın, yürürken düşmemek için de eşinin elini sımsıkı tuttu. İskeleden yeni aldıkları bota binen ikili, Hattat Koyu'na doğru yola çıktı. İkili, gün boyunca deniz keyfi yaptı. Ünlü ikoncan, önceki günkü Swarovski taşlarla süslü deniz kıyafetiyle de 'Pırlantacan' unvanını sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
DOĞAN SAVAŞ
PIRLANTACAN'IN HAKKINI VERDI
Ünlü ikoncanın bu hali "Bakalım Süreyya, bir dahaki sefere neyi Swarovski taşlarla süsleyecek?" sorusunu akıllara getirdi. Plaj kıyafetinin altına şeffaf topuklu botlar giyerek iddiasına iddia katan Yalçın, yürürken düşmemek için de eşinin elini sımsıkı tuttu. İskeleden yeni aldıkları bota binen ikili, Hattat Koyu'na doğru yola çıktı. İkili, gün boyunca deniz keyfi yaptı. Ünlü ikoncan, önceki günkü Swarovski taşlarla süslü deniz kıyafetiyle de 'Pırlantacan' unvanını sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
DOĞAN SAVAŞ
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