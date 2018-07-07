Şaşırtan dostluk

Önceki gün Bodrum koyları ilginç bir dostluğa sahne oldu. Murat Tabanlıoğlu, kendi gibi iç mimar olan eski eşi Melkan Gürsel'in yeni aşkı işadamı Taha Tatlıcı ile Cennet Koyu'nda demirli teknede sohbet ederken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden Tatlıcı, rahatsız oldu. Yüzünü gizlemeye çalışan işadamı, hızla tekneden ayrılıp soluğu aşkı Gürsel'in yanında aldı.
Tatlıcı, aşkının eski eşiyle görüntülenince böyle yüzünü gizlemeye çalıştı.
MELKAN GÜRSEL
Tatlıcı, aşkının eski eşiyle görüntülenince böyle yüzünü gizlemeye çalıştı.
MELKAN GÜRSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.