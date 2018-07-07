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Şaşırtan dostluk

Şaşırtan dostluk
Önceki gün Bodrum koyları ilginç bir dostluğa sahne oldu. Murat Tabanlıoğlu, kendi gibi iç mimar olan eski eşi Melkan Gürsel'in yeni aşkı işadamı Taha Tatlıcı ile 'nda demirli teknede sohbet ederken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden Tatlıcı, rahatsız oldu. Yüzünü gizlemeye çalışan işadamı, hızla tekneden ayrılıp soluğu aşkı Gürsel'in yanında aldı.



Tatlıcı, aşkının eski eşiyle görüntülenince böyle yüzünü gizlemeye çalıştı.




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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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