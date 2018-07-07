Şarkılı kutlama

Oyuncu Tuba B��yüküstün'le ilişkisi geçtiğimiz yaz olaylı şekilde başlayan Umut Evirgen'den sevgilisinin doğum gününe özel aşk pozu… Evirgen, önceki gün 36 yaşına giren aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşletmeci, paylaşımına "Bu dünyada senin için ölecek biri varsa muhtemelen o benim" notu düşüp aşkını mest etti.



İkilinin aşkının, Büyüküstün'ün Onur Saylak'la 6 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilmişti.