Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, 2 ay önce UEFA tarafından düzenlenen 'We Play Strong' isimli yardım kampanyası için poz vermişti. O fotoğrafta, ünlü şarkıcının nazar boncuklu kolyesi dikkati çekmişti. Nazar boncuğu kolyeye hayran olduğunu belirten Ora, "Bir daha çıkarmaya düşünmüyorum. Elbette şaka ancak bu kolye beni mutlu ediyor" dedi.
Nazar değmesin
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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