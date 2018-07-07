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değmesin

Nazar değmesin
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı , 2 ay önce UEFA tarafından düzenlenen 'We Play Strong' isimli yardım kampanyası için poz vermişti. O fotoğrafta, ünlü şarkıcının boncuklu kolyesi dikkati çekmişti. Nazar boncuğu kolyeye hayran olduğunu belirten Ora, "Bir daha çıkarmaya düşünmüyorum. Elbette şaka ancak bu kolye beni mutlu ediyor" dedi.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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