Mahmut izdihamı

ünlüönceki günhayranlarını coşturdu. İşletmeciliğini Sarp Yaman'ın yaptığı mekanda 800'ü aşkın müzikseverçaldığı parçalarla havuz başında doyasıya eğlendi. Hareketli parçalarla dans eden tatilciler, bir süre sonra kendilerini mekandaki havuzun soğuk sularına bırakarak eğlencenin dozunu artırdı.