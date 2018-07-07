Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Yalıkavak'taki Jungle 8'te hayranlarını coşturdu. İşletmeciliğini Sarp Yaman'ın yaptığı mekanda 800'ü aşkın müziksever Orhan'ın çaldığı parçalarla havuz başında doyasıya eğlendi. Hareketli parçalarla dans eden tatilciler, bir süre sonra kendilerini mekandaki havuzun soğuk sularına bırakarak eğlencenin dozunu artırdı.
Mahmut izdihamı
Etiketler: Mahmut Orhan , DJ
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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