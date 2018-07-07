Yol Durumu
  1. Çizmeyı aştılar
  2. Göbeği 'Ümit'siz!

Mahmut izdihamı

Mahmut izdihamı
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Yalıkavak'taki Jungle 8'te hayranlarını coşturdu. İşletmeciliğini Sarp Yaman'ın yaptığı mekanda 800'ü aşkın müziksever Orhan'ın çaldığı parçalarla havuz başında doyasıya eğlendi. Hareketli parçalarla dans eden tatilciler, bir süre sonra kendilerini mekandaki havuzun soğuk sularına bırakarak eğlencenin dozunu artırdı.

Etiketler: ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ