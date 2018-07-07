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'in babası 'e kurye çarptı

’in babası trafik kazası geçirdi. Özçivit hastaneye kaldırıldı.

Özçivite kurye çarptı
Özçivit'e geçen hafta 'de yolda yürürken motokurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özçivit çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

, olayı haber alır almaz tatilini yarıda keserek 'a döndü. Oyuncu, babasının durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Burak Özçivit, babasını dinlenmesi için Antalya'ya götürdü.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 09:22
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