Gülşen şaştı kaldı

Sevilen popçu Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la birikte evlerinin de olduğu Zorlu Center'da ailece yemekteydi.
Gülşen, oturdukları rezidansın aylık 5 bin liralık aidatı yüzünden taşınma kararı aldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Popçu "Evimizden memnunuz" dedi.
Gülşen, oturdukları rezidansın aylık 5 bin liralık aidatı yüzünden taşınma kararı aldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Popçu "Evimizden memnunuz" dedi.
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