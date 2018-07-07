Gülşen şaştı kaldı

Sevilen popçu Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la birikte evlerinin de olduğu Zorlu Center'da ailece yemekteydi.



Gülşen, oturdukları rezidansın aylık 5 bin liralık aidatı yüzünden taşınma kararı aldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Popçu "Evimizden memnunuz" dedi.