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şaştı kaldı

Gülşen şaştı kaldı
Sevilen popçu Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la birikte evlerinin de olduğu Zorlu Center'da ailece yemekteydi.

Gülşen, oturdukları rezidansın aylık 5 bin liralık aidatı yüzünden taşınma kararı aldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Popçu "Evimizden memnunuz" dedi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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