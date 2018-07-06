Bir süredir mutlu bir ilişki yürüten oyuncular Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir, önceki sabah Bebek'te görüntülendi.
Görüntü alan muhabirlere, bir mekana kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, kendilerine yöneltilen 'İlişkiniz nasıl gidiyor? sorusuna "Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi. Genç çift, evlilik haberleriyle ilgili sorular üzerine de "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" dedi.
"AİLELER TANIŞMADI"
Görüntü alan muhabirlere, bir mekana kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, kendilerine yöneltilen 'İlişkiniz nasıl gidiyor? sorusuna "Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi. Genç çift, evlilik haberleriyle ilgili sorular üzerine de "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" dedi.
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