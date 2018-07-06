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ve 'den magazin dünyasını sallayan "evlilik" yanıtı

Magazin dünyası güne bu bombayla uyandı. Bebek'te Bir mekanda kahvaltı yapmaya gelen ve çifti bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Kafalarının uyuştuğunu ve çok iyi anlaştıklarını söyleyen Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir çifti evlilik içinde, "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" yanıtını verdi.

Demet ve Seçkin’den evlilik yanıtı
Bir süredir mutlu bir ilişki yürüten oyuncular ve , önceki sabah Bebek'te görüntülendi.

"AİLELER TANIŞMADI"


Görüntü alan muhabirlere, bir mekana kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, kendilerine yöneltilen 'İlişkiniz nasıl gidiyor? sorusuna "Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi. Genç çift, evlilik haberleriyle ilgili sorular üzerine de "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" dedi.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 10:48
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