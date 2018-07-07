Yol Durumu
  1. Hollywood dedikoduları
  2. Paris’te aşk başkadır

Buluşma vakti

Buluşma vakti
Yakın arkadaş olan George Clooney ile Brad Pitt, Oceans serisinden sonra tekrar aynı filmde bir araya gelecek. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Clooney'nin üstleneceği filmin konusunun ise istihbarat savaşlarındaki ilginç kesişmeler olacağı belirtildi. Clooney, film için 85 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.
Etiketler: ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ