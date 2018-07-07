Buluşma vakti

Yakın arkadaş olan George Clooney ile Brad Pitt, Oceans serisinden sonra tekrar aynı filmde bir araya gelecek. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Clooney'nin üstleneceği filmin konusunun ise istihbarat savaşlarındaki ilginç kesişmeler olacağı belirtildi. Clooney, film için 85 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.