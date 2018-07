görüntü yönetmeni Robby Müller hayatını kaybetti. Uzun süredir vasküler bunamadan muzdarip olan isim 78 yaşındaydı. Robby Müller, 1940 yılında Hollanda Antilleri'ndeki Curaçao adasında dünyaya geldi. Hollanda Film Akademisi'nde okuduktan sonra 1970 yılında Wim Wenders ile ilk filmine imza attı. "Summer in the City"de birlikte çalışan ikili, "Alice in the Cities", "Amerikalı Arkadaş", "Zamanın Akışında" projelerinde birlikte görev yaptı.