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  1. Dil yarası!

Oral Özer'e şok saldırı! Ünlü oyuncu taranan mekandan zor çıktı! (Oral Özer kimdir?)

Önceki gece İstanbul Kadıköy'de bulunan bir mekana eğlenmeye giden oyuncu Oral Özer, mekanın taranmasının ardından çıkan tartışmada darp edildi. Ünlü oyuncu Oral Özer'in meydana gelen tartışma sonucu hastanelik olduğu ve çenesinde kırık meydana geldiği öğrenilirken, oyuncuyu darp eden 2 kişininse kaçtığı belirtildi.

Ünlü oyuncu taranan mekandan zor çıktı!

Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15'in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.

  • 06 Temmuz 2018, Cuma 07:29
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