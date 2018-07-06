Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15'in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.