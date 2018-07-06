Demet Akalın: Röntgenci arkadaşım, altımı çekmeye çalışma boşuna

Ünlü popçu Demet Akalın sahne aldığı Bodrum'da giyim tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman frikik veren Akalın, "Röntgenci arkadaşım, altımı çekmeye çalışma boşuna. Mayo var, hemde Gucci" diyerek herkesi güldürdü.