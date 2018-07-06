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Ünlü oyuncu Yeşim Büber'in zor anları!

Ünlü oyuncu Yeşim Büberin zor anları!

Yeşim Büber, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı teknede görüntülendi. Market alışverişi için bota binerek kıyıya çıkan oyuncu, botun motoru çalışmayınca küreklere asılmak zorunda kaldı.

  • 06 Temmuz 2018, Cuma 09:53
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