Ünlü oyuncu Yeşim Büber'in zor anları!

Yeşim Büber, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı teknede görüntülendi. Market alışverişi için bota binerek kıyıya çıkan oyuncu, botun motoru çalışmayınca küreklere asılmak zorunda kaldı.
Yeşim Büber, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı teknede görüntülendi. Market alışverişi için bota binerek kıyıya çıkan oyuncu, botun motoru çalışmayınca küreklere asılmak zorunda kaldı.
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