Aslı Şen'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Yasemin Özilhan, merak edilenleri anlattı. İşte Özilhan'ın o açıklamaları:
Yasemin Özilhan'dan estetik itirafı: Sadece dudaklarımı yaptırdım
Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle ün kazanan Yasemin Özilhan'dan estetik itirafı geldi. Aslı Şen'in Youtube kanalına konuk olan Yasemin Özilhan, "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım" dedi.
Aslı Şen'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Yasemin Özilhan, merak edilenleri anlattı. İşte Özilhan'ın o açıklamaları:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.