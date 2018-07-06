Yol Durumu
  1. Demet ve Seçkin’den evlilik yanıtı

Yasemin Özilhan'dan estetik itirafı: Sadece dudaklarımı yaptırdım

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle ün kazanan Yasemin Özilhan'dan estetik itirafı geldi. Aslı Şen'in Youtube kanalına konuk olan Yasemin Özilhan, "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım" dedi.

Yasemin Özilhandan estetik itirafı!

Aslı Şen'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Yasemin Özilhan, merak edilenleri anlattı. İşte Özilhan'ın o açıklamaları:

  • 06 Temmuz 2018, Cuma 11:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ