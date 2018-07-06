Dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in bebeği geçtiğimiz şubat ayında dünyaya geldi. Hart adı verilen bebek henüz 6 aylık olmasına rağmen, bankada hesabına 1 milyon 500 bin dolar yatırıldı. Hart, 18 yaşına geldiğinde bu parayı kullanabilecek. Spiegel'le evlendiği ve onun çocuğunu doğurduğu için çok mutlu olduğunui belirten 35 yaşındaki Kerr, "Model kariyerimde zirveye çıktım. Şimdi aile kariyeri yapıyorum" dedi.
Aile kariyeri!
Etiketler: Miranda Kerr
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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