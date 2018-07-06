Yol Durumu
  1. Paris nefes aldı
  2. Robby Müller hayatını kaybetti

Aile kariyeri!

Aile kariyeri!
Dünyaca ünlü süper model ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in bebeği geçtiğimiz şubat ayında dünyaya geldi. Hart adı verilen bebek henüz 6 aylık olmasına rağmen, bankada hesabına 1 milyon 500 bin dolar yatırıldı. Hart, 18 yaşına geldiğinde bu parayı kullanabilecek. Spiegel'le evlendiği ve onun çocuğunu doğurduğu için çok mutlu olduğunui belirten 35 yaşındaki Kerr, "Model kariyerimde zirveye çıktım. Şimdi aile kariyeri yapıyorum" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ