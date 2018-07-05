Musti reset attı

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mustafa Sandal'dan eski eşine şarkılı gönderme… Jahovic, ayrılık sürecinde sosyal medyadaki imalı paylaşımlarıyla Musti'yi iğnelerken ünlü popçu, suskun kalmıştı.
Musti, boşanma sürecinde hazırladığı 'Reset' şarkısını önceki gün piyasaya sürdü. Şarkının "Değer mi gidene, mutsuz edene / Direnme pes et, at bir reset" sözleriyle de Jahovic'ten ayrılarak hayatına yeni bir sayfa açtığını ima eder gibiydi…
İŞTE O ŞARKI
Resetle kalbini al da gel derdini
Durumda böyle mi çaresi yok
Uzun ve ince bir yoldan geçtik
En sonu ölümse faydası yok
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
Musti, boşanma sürecinde hazırladığı 'Reset' şarkısını önceki gün piyasaya sürdü. Şarkının "Değer mi gidene, mutsuz edene / Direnme pes et, at bir reset" sözleriyle de Jahovic'ten ayrılarak hayatına yeni bir sayfa açtığını ima eder gibiydi…
İŞTE O ŞARKI
Resetle kalbini al da gel derdini
Durumda böyle mi çaresi yok
Uzun ve ince bir yoldan geçtik
En sonu ölümse faydası yok
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
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