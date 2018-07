Musti reset attı

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mustafa Sandal'dan eski eşine şarkılı gönderme… Jahovic, ayrılık sürecinde sosyal medyadaki imalı paylaşımlarıyla Musti'yi iğnelerken ünlü popçu, suskun kalmıştı.



Musti, boşanma sürecinde hazırladığı 'Reset' şarkısını önceki gün piyasaya sürdü. Şarkının "Değer mi gidene, mutsuz edene / Direnme pes et, at bir reset" sözleriyle de Jahovic'ten ayrılarak hayatına yeni bir sayfa açtığını ima eder gibiydi…



İŞTE O ŞARKI

Resetle kalbini al da gel derdini

Durumda böyle mi çaresi yok

Uzun ve ince bir yoldan geçtik

En sonu ölümse faydası yok



Reseti at at, reseti at at

Kafanı sıfırla, reseti at at

Bir rahatla sen, durumun hep sakat

Bu normal aşk değil, seninki psikopat