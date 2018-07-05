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Günlerden Leon

Günlerden Leon
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki günü eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'a ayırdı. Ataizi, 4 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'daki Magic World eğlence merkezinde keyifli anlar yaşad��. 44 yaşındaki oyuncu, oğluyla çarpışan arabalara binerek çocukluğuna döndü.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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