Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki günü eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'a ayırdı. Ataizi, 4 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'daki Magic World eğlence merkezinde keyifli anlar yaşad��. 44 yaşındaki oyuncu, oğluyla çarpışan arabalara binerek çocukluğuna döndü.
Günlerden Leon
Etiketler: Hande Ataizi , Benjamin Harvey , Leon Harvey
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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