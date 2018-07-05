Batum yolcusu

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önceki
gün Nişantaşı'ndaydı.
Yıldızhan, "Önce Antalya
'da oradan da Batum
'da konser var"
diyerek iş temposundan
şikayet etti
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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