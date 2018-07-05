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Batum yolcusu
Şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, "Önce 'da oradan da 'da konser var" diyerek iş temposundan şikayet etti
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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