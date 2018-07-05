'Anne'lina Jolie

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, anneliğe doymadı. Oscarlı oyuncunun yeni bir çocuk evlat edinmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Brad Pitt ile evliliğinden 3 çocuğu bulunan Jolie, daha önce 3 çocuğu da evlatlık edinmişti. Angelina Jolie'nin son zamanlarda ise Suriyeli bir çocuğu evlat edinmek için işlemleri başlattığı belirtildi. Ünlü oyuncunun, resmi işlemleri tamamladıktan sonra durumu basınla paylaşacağı belirtildi. Jolie'nin yakın çevresinden bir isim "Angie birkaç yıldır yeni bir evlat edinmeyi düşünüyor. Birçok ülkeyi araştırdıktan sonra Suriye'de karar kıldı" açıklamasında bulundu.
Angelina Jolie, sık sık Ortadoğu'ya gidiyor. Mülteci kamplarını ziyaret ediyor.
Angelina Jolie, sık sık Ortadoğu'ya gidiyor. Mülteci kamplarını ziyaret ediyor.
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