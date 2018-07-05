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'Anne'lina Jolie

Annelina Jolie
Birleşmiş Milletler () Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan dünyaca ünlü oyuncu , anneliğe doymadı. Oscarlı oyuncunun yeni bir çocuk evlat edinmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. ile evliliğinden 3 çocuğu bulunan Jolie, daha önce 3 çocuğu da evlatlık edinmişti. Angelina Jolie'nin son zamanlarda ise li bir çocuğu evlat edinmek için işlemleri başlattığı belirtildi. Ünlü oyuncunun, resmi işlemleri tamamladıktan sonra durumu basınla paylaşacağı belirtildi. Jolie'nin yakın çevresinden bir isim "Angie birkaç yıldır yeni bir evlat edinmeyi düşünüyor. Birçok ülkeyi araştırdıktan sonra Suriye'de karar kıldı" açıklamasında bulundu.


Angelina Jolie, sık sık 'ya gidiyor. Mülteci kamplarını ziyaret ediyor.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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