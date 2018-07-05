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idam istedi linç edildi

Murat Boz idam istedi linç edildi
Sanatçı , Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın vahşice öldürülmesinin ardından Twitter'dan tepisini dile getirdi. Boz çocuk katilleri için idam isteyerek "Bu insan kırıntılarının idam edilmesinin daha sonra yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açısından caydırıcı olacağını düşünüyorum" dedi. Sevenleri Boz'a destek verirken bazı kişiler ise Boz'u adeta linç etti.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 09:23
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