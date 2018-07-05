Cenk Tosun - Ece Tosun çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İki yıl önce evlenen Cenk-Ece Tosunçifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor.
İki yıl önce evlenen Cenk-Ece Tosunçifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor.
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