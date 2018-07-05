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Cenk Tosun - Ece Tosun çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İngiltere'nin Everton takımında top koşturan milli futbolcu Cenk Tosun'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 2016 yılında Ece Tosun ile İstanbul'da yapılan törenle dünyaevine giren Cenk Tosun'u babalık heyecanı sardı.

Cinsiyeti belli oldu

İki yıl önce evlenen Cenk-Ece Tosunçifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor.

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 09:52
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