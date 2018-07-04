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Galatasaraylı Japon

Galatasaraylı Japon
7 yaşındaki Japon Instagram fenomeni , yaptığı son paylaşımla Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekti. Kıyafet zevki ve tarzıyla sosyal medyayı sallayan sevimli kızın yaşı 7 ancak takipçi sayısı 578 bin! 'nın Fukushima kentinde doğan minik Coco ve ailesi, 2011 yılındaki yıkıcı deprem ve tsunami sonrasında Tokyo'ya taşınmıştı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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