7 yaşındaki Japon Instagram fenomeni Coco, yaptığı son paylaşımla Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekti. Kıyafet zevki ve tarzıyla sosyal medyayı sallayan sevimli kızın yaşı 7 ancak takipçi sayısı 578 bin! Japonya'nın Fukushima kentinde doğan minik Coco ve ailesi, 2011 yılındaki yıkıcı deprem ve tsunami sonrasında Tokyo'ya taşınmıştı.
Galatasaraylı Japon
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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