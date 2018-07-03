İngiliz oyuncu Keira Knightley, müzisyen eşi James Righton ile bir İtalyan geleneği olan çamur banyosu yaptı. Tatil için İtalya'nın Pantelleria Adası'nı tercih eden Knightly ve Righton kendi bedenlerine çamur sürerek güneşte kurumasını bekledi. Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Keira Knightly ve James Righton kameralara aldırmadan samimi görüntüler verdiler. Ünlü çift güneşte kuruyan çamurları denize girerek temizlediler.
Knightley’den çamur banyosu
Etiketler: Keira Knightley , James Righton , İtalya
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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