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Knightley’den çamur banyosu

Knightley’den çamur banyosu
İngiliz oyuncu , müzisyen eşi ile bir n geleneği olan çamur banyosu yaptı. Tatil için İtalya'nın Pantelleria Adası'nı tercih eden Knightly ve Righton kendi bedenlerine çamur sürerek güneşte kurumasını bekledi. Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Keira Knightly ve James Righton kameralara aldırmadan samimi görüntüler verdiler. Ünlü çift güneşte kuruyan çamurları denize girerek temizlediler.


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