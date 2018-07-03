Baklavalı Düğün

Brezilyalı oyuncu Jessica May ile Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara, önceki gün muratlarına erdi. İkili, 6 yıllık aşklarını Brezilya'da nikah masasına taşıdı. May'in ailesinin yanı sıra Kara'nın Türkiye'den giden yakınları da düğündeydi.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı düğünde konuklara Türk lezzetleri ikram edildi. Tüm dünyada popüler olan baklava, ikilinin düğününün de yıldızı oldu. Düğünde baklava ve Kemalpaşa tatlısını yiyen konuklar, Türk şarkılarıyla da doyasıya eğlendi.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı düğünde konuklara Türk lezzetleri ikram edildi. Tüm dünyada popüler olan baklava, ikilinin düğününün de yıldızı oldu. Düğünde baklava ve Kemalpaşa tatlısını yiyen konuklar, Türk şarkılarıyla da doyasıya eğlendi.
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