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'nin 'Yıldızı'

Çeşmenin Yıldızı

, yazın coşkusunu 'de yaşıyor. Yıldız, önceki gün Spiaggia Grande Beach'te deniz keyfi yaptı. Sunucu, bir ara denizin içindeki salıncağa da bindi. Yıldız, neşeli anlarını 'in "Gülmediğin bir gün, kayıp bir gündür" sözüyle paylaştı.

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