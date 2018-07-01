Özlem Yıldız, yazın coşkusunu Çeşme'de yaşıyor. Yıldız, önceki gün Spiaggia Grande Beach'te deniz keyfi yaptı. Sunucu, bir ara denizin içindeki salıncağa da bindi. Yıldız, neşeli anlarını Charlie Chaplin'in "Gülmediğin bir gün, kayıp bir gündür" sözüyle paylaştı.
Çeşme'nin 'Yıldızı'
Etiketler: Özlem Yıldız , Charlie Chaplin , Çeşme
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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