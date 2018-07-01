Geçtiğimiz yıllarda fazla kiloları nedeniyle havalı paylaşımlar yapamayan Ezgi Mola, bu yaz onun acısını çıkardı. Önceki gün Marmaris'e giden sempatik oyuncu, siyah mayosuyla plajda poz verip hava attı. Mola, bu kareye "Ekmeği bıraktım; ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notu düşüp herkesi güldürdü.
Yemeğe 'Mola' verdi
35 yaşındaki Mola, sıkı bir diyet ve antrenmanla istediği görüntüye kavuştu
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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