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Yemeğe 'Mola' verdi

35 yaşındaki Mola, sıkı bir diyet ve antrenmanla istediği görüntüye kavuştu

Yemeğe Mola verdi
Geçtiğimiz yıllarda fazla kiloları nedeniyle havalı paylaşımlar yapamayan Ezgi Mola, bu yaz onun acısını çıkardı. Önceki gün 'e giden sempatik oyuncu, siyah mayosuyla plajda poz verip hava attı. Mola, bu kareye "Ekmeği bıraktım; ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notu düşüp herkesi güldürdü.
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