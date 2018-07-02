Yüzüklerin efendisi

İngiliz yıldız futbolcu David Beckham ile eşi Victoria yıllardır dünyanın en çok izlenen çiftleri arasında yer aldı. Bunda hem Beckham hem Victoria'nın magazin ve moda dünyasına katkılarının payı büyük oldu. Her giydikleriyle olay olan ve adeta dünyada moda akımlarını belirleyen çifti son olarak geçen hafta Paris Moda Haftası'nda görüldü. Burada Victoria'nın parmağındaki 130 bin pound'luk yakut kesimli sarı yüzük dikkat çekti. Yüzüğün hikayesi ise kısa sürede ortaya çıktı. David Beckham, 18 yıllık eşi için yeni bir evlilik yüzüğü almıştı. 1998'de dünyaevine girdiklerinde Victoria için 65 bin pound'luk bir yüzük olan ünlü futbol yıldızı yıllar içinde bunu alışkanlık haline getirerek adete kendi aralarında bir gelenek haline getirdi. Geçen haftaki yüzükle beraber Victoria için 18 sene içinde toplam 14 evlilik yüzüğü alan David Beckham, bu aşk alışkanlığı için ise toplam 54 milyon TL harcadı. Victoria Beckham ise bu sayede dünyada en pahalı tek taş koleksiyonuna sahip ismi oldu.
1998 65 BİN POUND (400 BİN TL)
2002 1,2 MİLYON POUND (7,2 MİLYON TL)
2003 500 BİN POUND (3 MİLYON TL)
2004 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2005 2 MİLYON POUND (12 MİLYON TL)
2007 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2007 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2008........900 BİN POUND (5,5 MİLYON TL)
2009........800 BİN POUND (4,8 MİLYON TL)
2010........450 BİN POUND (2,7 MİLYON TL)
2012........750 BİN TL (4,5 MİLYON TL)
2015........10 BİN POUND (60 BİN TL)
2016 110 BİN POUND (660 BİN TL)
2018 130 BİN POUND (800 BİN TL)
1998 65 BİN POUND (400 BİN TL)
2002 1,2 MİLYON POUND (7,2 MİLYON TL)
2003 500 BİN POUND (3 MİLYON TL)
2004 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2005 2 MİLYON POUND (12 MİLYON TL)
2007 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2007 700 BİN POUND (4,2 MİLYON TL)
2008........900 BİN POUND (5,5 MİLYON TL)
2009........800 BİN POUND (4,8 MİLYON TL)
2010........450 BİN POUND (2,7 MİLYON TL)
2012........750 BİN TL (4,5 MİLYON TL)
2015........10 BİN POUND (60 BİN TL)
2016 110 BİN POUND (660 BİN TL)
2018 130 BİN POUND (800 BİN TL)
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