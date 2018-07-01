Çakmaktaşk

Aşkları dolu dizgin süren Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, tatil için önceki gün soluğu Kıbrıs'ta aldı. Adada keyif çatan 7 aylık aşıklar, daha sonra bir mekanda yemek yedi. Dalkılıç, aşkının omzuna ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ı çizdi.







​Erçel de omzundaki çizimle popçuya poz verdi. Oyuncu, bu kareyi "Benim Fred'im" notuyla instagram'da paylaştı. İkiliye takipçileri "Sen, Wilma; Murat, Fred. Tek eksiğiniz Çakıl gibi bir kız çocuğu" diye yorum yaptı.