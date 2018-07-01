Çakmaktaşk

Aşkları dolu dizgin süren Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, tatil için önceki gün soluğu Kıbrıs'ta aldı. Adada keyif çatan 7 aylık aşıklar, daha sonra bir mekanda yemek yedi. Dalkılıç, aşkının omzuna ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ı çizdi.
Erçel de omzundaki çizimle popçuya poz verdi. Oyuncu, bu kareyi "Benim Fred'im" notuyla instagram'da paylaştı. İkiliye takipçileri "Sen, Wilma; Murat, Fred. Tek eksiğiniz Çakıl gibi bir kız çocuğu" diye yorum yaptı.
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