Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Rıza Kocaoğlu, kendi gibi oyuncu Zeynep Bastık'la biten aşkının ardından ilk kez konuştu. Bastık'la 4 aylık aşkına geçtiğimiz ay son veren Kocaoğlu, özel hayatıyla ilgi sorular üzerine önce gülümsedi. Oyuncu, daha sonra "Aşk falan yok. Biz ayrıldık" dedi.
Aydın HAMZA
Ayrılık sorusu Rıza'yı güldürdü
Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Rıza Kocaoğlu, kendi gibi oyuncu Zeynep Bastık'la biten aşkının ardından ilk kez konuştu. Bastık'la 4 aylık aşkına geçtiğimiz ay son veren Kocaoğlu, özel hayatıyla ilgi sorular üzerine önce gülümsedi. Oyuncu, daha sonra "Aşk falan yok. Biz ayrıldık" dedi.
Etiketler: rıza kocaoğlu
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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