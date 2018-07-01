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Ayrılık sorusu Rıza'yı güldürdü

Ayrılık sorusu Rızayı güldürdü

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Rıza Kocaoğlu, kendi gibi oyuncu Zeynep Bastık'la biten aşkının ardından ilk kez konuştu. Bastık'la 4 aylık aşkına geçtiğimiz ay son veren Kocaoğlu, özel hayatıyla ilgi sorular üzerine önce gülümsedi. Oyuncu, daha sonra "Aşk falan yok. Biz ayrıldık" dedi.

Aydın HAMZA

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