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Yağmur Ünal’ın yeni aşkı! Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor

Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın yeni aşkı; işadamı Kasım Garipoğlu. Ancak ikilinin birlikteliği epey yadırgandı. Çünkü Garipoğlu, Yağmur'un arkadaşı Aslışah Alkoçlar'la sevgiliydi. Garipoğlu, bunu daha önce de yaptı. Genç işadamı, Leyla Koray ile çıkarken onu aldattı; üstelik arkadaşı Aslışah Alkoçlar'la. Bu ihanet çemberi herkesi şaşırttı

  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 14:54
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