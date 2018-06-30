Yağmur Ünal’ın yeni aşkı! Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın yeni aşkı; işadamı Kasım Garipoğlu. Ancak ikilinin birlikteliği epey yadırgandı. Çünkü Garipoğlu, Yağmur'un arkadaşı Aslışah Alkoçlar'la sevgiliydi. Garipoğlu, bunu daha önce de yaptı. Genç işadamı, Leyla Koray ile çıkarken onu aldattı; üstelik arkadaşı Aslışah Alkoçlar'la. Bu ihanet çemberi herkesi şaşırttı