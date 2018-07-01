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8 Km sonra zafer pozu

8 Km sonra zafer pozu
İlerleyen yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkaran Mine Kalpakçıoğlu, bir an bile boş durmuyor. Her gün spor yapan sosyetik işkadını, antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor.

Bir süredir 'da olan Kalpakçıoğlu, önceki sabah 8 kilometre koşup form tuttu. Koşu sonrası böyle zafer pozu veren ünlü işkadını bu paylaşımıyla 7'den 70'e herkesi imrendirdi
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