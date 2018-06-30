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24 saatlik poz

Başarılı oyuncu , ile aynı filmde oynadığı için mutlu olduğunu söyledi

24 saatlik poz

Quentin Tarantino'nun "Once Upon A Time In Hollywood" (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı son filminden ilk kare paylaşıldı. Başrollerini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun üstlendiği ve 1960'lar Amerika'sında geçen filmle ilgili ilk görseli Leonardo DiCaprio kendi Instagram hesabından yayımladı.

Tarantino filmi için "Hippi Hollywood'unun zirvede olduğu 1969'un Los Angeles'ında geçiyor" demişti. Pitt ve Caprio'nun bu poz için 24 saatlik bir çalışma yaptığı iddia edildi.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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