Şoför tuttu

Güzel oyuncu Elçin Sangu, İstanbul trafiğinden bunalınca çareyi pek çok meslektaşı gibi özel şoför tutmakta buldu. Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar'ın çekimleri için gece gündüz sette olan Sangu, önceki akşam Bebek'te 900 bin liralık Range Rover marka cipine binerken görüntülendi. Sangu, özel şoförlü aracına atlayıp evinin yolunu tuttu.
Oyuncu, özel şoförlü lüks cipine binerken objektiflere böyle gülümsedi.
Oyuncu, özel şoförlü lüks cipine binerken objektiflere böyle gülümsedi.
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