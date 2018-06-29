Serdar Oral'la beraberliği başlayınca oyunculuktan ve şehir hayatından vazgeçen Özgü Namal, Köyceğiz'deki çiftliğine girerken görüntülendi.
Özgü Namal'ın köy hayatı böyle görüntülendi
Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın Serdar Oral'la başlayan beraberliğinin ardından Köyceğiz'de yerleştiği çiftlikteki hayatı böyle görüntülendi.
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