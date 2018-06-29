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'ın köy hayatı böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu 'ın Serdar Oral'la başlayan beraberliğinin ardından Köyceğiz'de yerleştiği çiftlikteki hayatı böyle görüntülendi.

Özgü Namalın köy hayatı

Serdar Oral'la beraberliği başlayınca oyunculuktan ve şehir hayatından vazgeçen Özgü Namal, Köyceğiz'deki çiftliğine girerken görüntülendi.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 10:32
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